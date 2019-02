Qual der Wahl: 44 Kandidaten für Präsidentschaftswahl in Ukraine

Bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine tritt eine Rekordzahl von 44 Kandidaten an. Das Registrierungsverfahren für den Urnengang am 31. März sei abgeschlossen, insgesamt seien 44 Präsidentschaftsbewerber zugelassen worden, teilte die Wahlkommission am Freitag mit. In jüngsten Umfragen lag der politisch unerfahrene Komiker Wolodimir Selenski mehrere Prozentpunkte vor Amtsinhaber Petro Poroschenko und Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko.