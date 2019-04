Putin und Kim: Zwei "Verschmähte" senden Westen eine Botschaft

Auch Experten setzen keine großen Hoffnungen in den Gipfel. Dieser sei vor allem, eine Geste in Richtung Westen, hieß es in zahlreichen Kommentaren. Putin, der die UN-Sanktionen gegen Nordkorea grundsätzlich mittrage und deshalb zu Jahresende Zehntausende nordkoreanische Arbeitskräfte ausweisen werde, wolle sich vor dem großen „Seidenstraßen-Gipfel“ in Peking am Freitag wohl als weltpolitischer Player in Erinnerung rufen.

Nordkorea dagegen hoffe auf wirtschaftliche Hilfen und eine gewisse Fürsprache. Immerhin sieht Moskau die Forderung der USA, Nordkorea müsse vor einem ersten wirtschaftlichen und politischen Entgegenkommen Abrüstung nachweisen, nicht so eng.

„Es treffen sich zwei Verschmähte“, urteilt die Süddeutsche Zeitung, „die einander ein Stück weit aus ihrer Isolation helfen möchten.“