Putin schickt Schwerverbrecher an die Ukraine-Front

Erst vor wenigen Wochen hat Russland eine Teilmobilisierung der Bevölkerung abgeschlossen. 300.000 Mann wurden rekrutiert und sollen an der Front in der Ukraine eingesetzt werden, wo man weiterhin massiv unter Druck durch den Gegner steht. Zwar hat Verteidigungsminister Schoigu angekündigt, von jetzt an nur noch Freiwillige an die Front zu schicken, doch Präsident Putin setzt trotzdem einen weiteren Schritt bei der Mobilisierung. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA-Nowosti hat Putin ein Gesetz unterzeichnet, wonach inhaftierte Schwerverbrecher rekrutiert werden sollen. Ausgenommen sind nur Sexualstraftäter.

Längst an der Front

Dass Häftlinge für Russland an der Front in der Ukraine stehen und dafür in Freiheit kommen, darüber berichten internationale Medien seit Wochen. Jetzt ist es offiziell: Putin geht in seiner Suche nach Soldaten für den schief laufenden Angriffskrieg einen heiklen Schritt weiter.