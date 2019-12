Putins Jahres-Pressekonferenz: Breitseiten vor 1.900 Journalisten

"Bürgerkrieg" in Ukraine

Vor allem in der Ukraine-Krise sind europäische Staaten vermehrt auf der Suche nach einem Ausgleich. Und so kam das Thema bei der Pressekonferenz auch immer wieder auf. Dabei schickte Putin klare Gesetzeswünsche an Kiew: Verfassungsänderung, Wahlen noch vor Übergabe der Grenze an ukrainische Behörden und direkte Gespräche zwischen Kiew und Vertretern der abtrünnigen Gebiete. An anderer Stelle wiederum wies Putin jede Verwicklung in diesen „ Bürgerkrieg“ zurück.

Und während er nicht mit scharfen Worten gegen die USA sparte (er kündigte eine spiegelgleiche Reaktion auf US-Sanktionen wegen Nord-Stream-2 an), blieb er gegenüber europäischen Staaten zurückhaltend. Vor allem eines wünschte er: Engere Kooperation. Was den Mord an einem Tschetschenen in Berlin im vergangenen August angeht, für den ein Russe mit einer von staatlicher russischer Seite verliehenen Scheinidentität verantwortlich gemacht wird, so ging Putin in die Offensive: Das Opfer sei ein Verbrecher, Terrorist und Extremist mit Blut an den Händen gewesen.