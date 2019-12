Nord Stream 2: USA beschlossen Sanktionen

Die USA wollen die Ostsee-Gaspipeline "Nord Stream 2", die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland verläuft, doch noch in letzter Minute stoppen oder zumindest verzögern. Der US-Kongress beschloss wie erwartet Sanktionen gegen Firmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag auch der Senat mit großer Mehrheit für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA), in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden war.

Einreiseverbote gegen Manager

Das Gesetz sieht vor, dass der US-Außenminister in Absprache mit dem Finanzminister dem Kongress binnen 60 Tagen berichtet, welche Schiffe eingesetzt werden und welche Firmen diese Schiffe zur Verfügung gestellt haben. Gegen Manager der Firmen und deren Hauptaktionäre mit Kontrollmehrheit sollen Einreiseverbote in die USA verhängt werden. Bestehende Visa sollen widerrufen werden. Transaktionen der Betroffenen, die sich auf ihren Besitz oder ihre geschäftlichen Interessen in den USA beziehen, sollen blockiert werden können.

Die US-Sanktionen könnten vor allem den in der Schweiz ansässigen Offshore-Dienstleister Allseas treffen, der mit dem 382 Meter langen und 124 Meter breiten Schiff "Pioneering Spirit" für Nord Stream 2 arbeitet.

OMV finanziert mit

Hinter dem russischen Staatskonzern Gazprom, der die HÄlfte der Gesamtkosten von 9,5 Mrd. Euro stemmen soll, finanzieren fünf europäische Energieunternehmen, darunter auch die heimische OMV den Bau mit.