Die Renovierungsarbeiten des Kirchenschiffs der Basilika Ulpia im Herzen Roms, die vor fast 2000 Jahren unter Kaiser Trajan erbaut wurde, sind nach drei Jahren abgeschlossen worden. Gesponsert wurden sie vom usbekischen Tycoon und Putin-Freund Alischer Usmanow, der 1,5 Millionen Euro fĂŒr die Restaurierung locker gemacht hat.

Sanktionierter Oligarch

Usmanows Name steht auf einem Schild unter der Trajan-SÀule als MÀzen, der die Restaurierung ermöglicht hat. Dies bringt die Gemeinde Rom in Verlegenheit. Auf eine offizielle Feier am Ende der Restaurierung wurde wegen des umstrittenen Sponsors verzichtet, berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica am Donnerstag.

