Razzia gegen russischen Oligarchen am Tegernsee

Im Zusammenhang mit EU-Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs haben deutsche Behörden erneut Immobilien eines russischen Oligarchen in Bayern durchsucht. Beamte von Zollfahndung, Steuerfahndung und Bundespolizei hätten mehrere Objekte im Großraum München und am Tegernsee auf der Grundlage von Gerichtsbeschlüssen durchsucht, teilte die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) des Zolls am Donnerstag mit.

