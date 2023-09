Prigoschin-Nachfolger? Putin holt Ex-Wagner-Kommandant in die Regierung

Der erste Wagner-Kommandant, der den Aufstand verweigerte

Beim gescheiterten Aufstand im Juni hatte einer nicht mitgemacht: Andrej Troschew. Berichten zufolge soll dieser an jenem turbulenten Wochenende der erste Wagner-Kommandant gewesen, der aus dem Marsch der AufstĂ€ndischen wieder ausgeschert war. Stattdessen besuchte er fĂŒnf Tage danach den Kreml, wo er von Putin mit Lob ĂŒberschĂŒttet wurde. Der russische PrĂ€sident richtete bei diesem Anlass an die Wagner-KĂ€mpfer aus: Ihr könnt weiterhin einem Mann dienen, der ohnehin euer eigentlicher Kommandant gewesen sei - Andrej Troschew. Wie das Blatt Kommersant damals berichtete, sei diese Aussage von vielen Söldnern mit Wohlwollen empfangen worden. "Sedoi", zu Russisch "Der Grauhaarige", soll also der Nachfolger Prigoschins werden.

➀ Mehr lesen: Lebt Prigoschin noch? Die Theorien blĂŒhen, und Putin freut’s

Auf einen Catering-Unternehmer soll also ein MilitÀrveteran folgen. Das wÀre ganz nach Putins Geschmack, denn der pensionierte Troschew hat in der russischen Armee Karriere gemacht, unter anderem zu Sowjetzeiten in Afghanistan und spÀter in Tschetschenien gekÀmpft. Nachdem er 2012 in den Ruhestand gegangen war, leistete er seinem Heimatland weiterhin treue Dienste. Der heute 61-JÀhrige ging nach Syrien, wo er die Logistik der Wagner-Gruppe leitete.