Putin erreicht wichtiges Kriegsziel in der Ukraine

Generell sieht der ehemalige Bundesheer-Offizier den Krieg in der Ukraine in der „Phase zwei“. „Phase eins“ habe mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte von Kiew geendet, nachdem Moskau einsehen habe müssen, dass die ukrainische Hauptstadt nicht so mir nichts, dir nichts einzunehmen und die dortige Regierung zu stürzen sei.

In einer „Phase drei“ könnte es zu zwei Szenarien kommen: Eines wäre, dass die Ukraine Gebiete von den Russen zurückerobert, das andere, dass Russland weiter Richtung Odessa und dem Fluss Dnjepr vordringt. Welche Variante die wahrscheinlichere ist, sei derzeit nicht abzusehen.