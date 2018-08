Putin bei Kneissl: Kritik an „Privatbesuch“ auf Staatskosten

Polizeihubschrauber, mehrere Hundert Beamte sowie Spezialkräfte der Cobra waren am Samstag in der Südsteiermark im Einsatz.

Die „Putin-Show“ bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl ist nicht nur politisch brisant, sondern auch teuer. Und die FPÖ rückt eilig aus, um die Kosten zu rechtfertigen.

Da hieß es etwa, so ein privater Besuch, begleitet von einem Polizeiaufgebot auf Staatskosten, sei ja nichts Ungewöhnliches: Der deutsche Alt-Kanzler Helmut Kohl war 30 Jahre lang jeden Sommer für mehrere Wochen in St. Gilgen am Wolfgangsee und bekam Personenschutz.