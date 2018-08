Tanz mit Kneissl als PR-Erfolg für Putin

„Die Braut war ein Traum im Dirndl, aber Putin stahl ihr die Show“: Dieses Resümee zog die New York Times über die Teilnahme des russischen Präsidenten an der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl am Samstag.

Dem schlossen sich zahlreiche Zeitungen und TV-Stationen im In- und Ausland an.

Die deutsche Welt bezeichnete das Medienevent am Sonntag in ihrer Online-Ausgabe als „semimonarchisches Ereignis“, das „entfernt an den Rummel um die jüngsten Vermählungen in europäischen Königshäusern“ erinnere.