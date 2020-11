Prügel-Attacke in Paris: Video überführt Polizisten

Dabei war dieser erst am Montag wegen eines brutalen Einsatzes der Polizei auf dem Platz der Republik in Paris unter Beschuss gekommen. Aktivisten hatten dort hunderte Zelte für Flüchtlinge aufgestellt, um dagegen zu protestieren, dass ein Flüchtlingslager am Rande der Stadt aufgelöst worden war, ohne dass es für alle Betroffene Unterkünfte gab. Die Einsatzkräfte gingen bei der Räumung teils brutal auf Flüchtlinge, Journalisten und Aktivisten los. Etliche Videoaufnahmen bezeugen dies.

Derweil nahm die Nationalversammlung just am Dienstag dieser Woche ein neues Sicherheitsgesetz an, das das Filmen von Polizisten im Einsatz und die Verbreitung der Videos im Internet verbietet.

Simone Weiler, Paris