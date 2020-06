Rechtspartei AfD streitet um den Kurs

Die "Alternative für Deutschland" steht am Scheideweg zwischen der radikalliberalen Richtung ihres Gründers und bekanntesten der drei Sprecher, Bernd Lucke, und dem Rest der Parteiführung. Die macht aus ihr eine FPÖ-Kopie. Die am Montag wieder aufgenommenen Groß-Demonstrationen der Islam-kritischen " Pegida" in Dresden und der bevorstehende Parteitag beschleunigen den Konflikt in der AfD.

Der Hamburger Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke hatte sie 2013 gegründet, um in der Bundestagswahl gegen die von Kanzlerin Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU) als "alternativlos" dargestellte Euro-Rettung anzukämpfen. Dabei hatte er den Großteil der deutschen Wirtschaftswissenschaftler, Juristen und Bundesbanker argumentativ auf seiner Seite.

Der Rest des Programms blieb vage rechts. Mit 4,7 Prozent erzielte die AfD weit mehr als einen Achtungserfolg. 2014 bei der Europawahl bekam sie dann schon sieben und in drei ostdeutschen Landtagswahlen je über zehn Prozent. Damit hat sie die ausgelaugte FDP als einzige Kraft rechts der Union weitgehend abgelöst.