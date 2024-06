Trotz Protesten: Slowakei löst öffentliche Sendeanstalt auf

In der Slowakei hat das Parlament der Auflösung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt RTVS zugestimmt.

Der Abstimmung in Bratislava am Donnerstagabend waren monatelange Proteste von Oppositionsparteien und RTVS-Mitarbeitern vorausgegangen. Am Ende stimmten alle 78 Abgeordneten der drei sozialdemokratischen und nationalistischen Regierungsparteien für das umstrittene Gesetz.

Die Parlamentarier der Opposition verließen hingegen aus Protest den Sitzungssaal.