Proteste in Hongkong: Mann von Stein erschlagen

Am Rande der anhaltenden Proteste gegen die Peking-treue Regierung in Hongkong hat es ein weiteres Todesopfer gegeben. Ein Mann war am Mittwoch von einem Stein am Kopf getroffen worden und erlag am Donnerstag seinen lebensgefährlichen Verletzungen, wie das behandelnde Krankenhaus mitteilte.

Lokale Medien hatten zuvor berichtet, dass der Mann am Mittwoch in einer Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Anrainern von einem Pflasterstein am Kopf getroffen worden war. Der Mann hatte demnach mit anderen versucht, von Demonstranten zur Blockade ausgelegte Steine von der Straße zu räumen. In anderen Berichten hieß es, er habe auch Videos und Fotos gemacht.