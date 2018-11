Proteste in Frankreich: „Macron versteht gar nichts“

Wasserwerfer, Rauchbomben, Tränengas, brennende Autos, Sessel, Mülltonnen. Die Champs-Élysées glichen einem Schlachtfeld. Polizisten in Kampfanzügen, ihnen gegenüber vermummte Männer in Warnwesten, teils mit Gasmasken, teils mit Leuchtraketen. Andere schlugen mit Hämmern Pflastersteine aus dem Boden und zerstörten öffentliche Einrichtungen.

Abseits der Kameras sah es anders aus. 80.000 Menschen sollen es gewesen sein – weniger als in der Vorwoche –, die am Samstag in ganz Frankreich auf die Straßen gegangen sind, um gegen die Erhöhung der Treibstoffpreise und gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron zu demonstrieren. Die meisten trugen gelbe Warnwesten, Schilder, Pfeifen – und alle ihre Wut im Bauch. Sie haben die Politik des liberalen Präsidenten Emmanuel Macron satt. Die meisten Sprüche und Gesänge der Demonstranten verlangen den Rücktritt des Präsidenten.

„Wir sind Pazifisten – und bekommen Tränengas ab“, sagt eine Frau dem französischen Fernsehen. „ Macron versteht gar nichts.“ Er wisse nicht einmal eine richtige Antwort auf die Proteste.