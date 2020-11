Proteste gegen Rassismus in Brasilien

Die geballten Fäuste sind in die Luft gereckt, irgendjemand versprüht blutrote Farbe auf das verschlossene Gitter des Carrefour-Supermarktes im Shopping-Center Norte in Rio de Janeiro. Hunderte überwiegend schwarze Brasilianer sind gekommen, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Am Freitag war in einem der Carrefour-Supermärkte in Porto Alegre ein afrobrasilianischer Mann von mindestens zwei weißen Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes getötet worden.

Das Video von dem Vorfall bewegt vor allem die Afro-Brasilianer. „Ich bin hier, um gegen den Mord von Joao Roberto zu demonstrieren, weil auch schwarze Leben zählen. Carrefour muss endlich Maßnahmen ergreifen, dass sich so ein Verhalten, dass es schon lange gibt, nicht wiederholt“, sagt Luiz Felipe Berin (29) im Gespräch mit dem KURIER.

Die brasilianische Regierung aber weist die Rassismus-Vorwürfe zurück. Der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro vermutet, diese seien „importiert“, um die Brasilianer verschiedener Hautfarben gegeneinander aufzuwiegeln, Hass zu säen und die Nation zu spalten. Vizepräsident Herman Mourao erklärt: „Ich sage Ihnen in alle Ruhe, es gibt keinen Rassismus.“