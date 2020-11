Brasilien: Halbzeitzeugnis für Bolsonaro

„Die Kritik an Bolsonaro ist ungerecht“, sagt Silva, die als Telefonistin im ärmeren Vorort Nova Iguacu arbeitet. „Für mich ist Bolsonaro der beste Präsident, den Brasilien je hatte.“ Silva glaubt, dass Bolsonaro den Willen der Mehrheit des brasilianischen Volkes widerspiegelt. „Bolsonaro verteidigt die Familien, die Heranwachsenden. Er ist gegen die Gender-Ideologie und die Erotisierung der Jugendlichen. Damit deckt er 90 Prozent der Meinungen der Brasilianer ab. Das brasilianische Volk ist konservativ“, sagt Silva. Es sei ähnlich wie in den USA, wo die „Black-Lives-Matter-Bewegung“ so stark geworden sei. „Doch eigentlich wird der Schwarze doch nur benutzt, um das System zum Einsturz zu bringen.“

Die Wahl am Sonntag ist deshalb auch ein wichtiger Fingerzeig für die zweite Hälfte der Amtszeit von Jair Bolsonaro. Der Rechtspopulist regiert das Land seit Jänner 2019. Inzwischen ist die Corona-Pandemie, die das Land hart getroffen hat, abgeklungen. Bolsonaro, ohnehin ein Verfechter eines lockeren Umgangs mit dem Virus, forderte in dieser Woche, Brasilien müsse aufhören, „ein Land der Schwuchtel“ zu sein. Anders ausgedrückt, die Leute sollten sich nicht so anstellen und wieder zur Normalität zurückkehren. Trotz der mehr als 164.000 Covid-Toten im Land.

Seine Anhänger feiern ihn für die vergleichsweise guten Wirtschaftsdaten. Die brasilianische Agrar-Industrie, wichtigster Pfeiler der Ökonomie, fährt Export-Rekorde ein. Deswegen ist der Absturz des Landes auch nicht so groß wie in anderen lateinamerikanischen Ländern. Dass dies durch die Abholzung und Brandrodung der Wälder auf Kosten der Umwelt geschieht, ist eher im Ausland ein Thema.