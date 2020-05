Proteste gegen Polizeigewalt: Demonstrant in Detroit erschossen

Die in mehreren US-Städten anhaltenden Proteste gegen Polizeigewalt haben ein erstes Todesopfer gefordert. In Detroit im US-Bundeststaat Michigan wurde Freitagabend ein 19-jähriger Demonstrant aus einem fahrenden Auto heraus erschossen, wie Detroit Free Press berichtet. Der Schütze habe in die Menschenmenge gezielt.

Auch in Atlanta im Bundesstaat Georgia gab es in der Nacht auf Samstag teils gewalttätige Demonstrationen. Über die Großstadt und mehrere Städte im Umland wurde in der Früh (Ortszeit) der Ausnahmezustand verhängt. Rund 500 Mitglieder der Nationalgarde von Georgia sollen eingesetzt werden, um Menschen und Eigentum zu schützen, schrieb Gouverneur Brian Kemp auf Twitter.