Protest: Tausende Israelis blockierten Autobahn in Tel Aviv

In mehreren Städten blockierten Demonstranten Straßen, in In Tel Aviv eine Autobahn. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

Die Regierung geht den Umbau des Justizsystems, dessen Ziel es ist, das oberste Gericht des Landes zu schwächen, nach einer Unterbrechung derzeit wieder an. Die Demonstrationen gegen die Regierung haben seitdem wieder Aufwind bekommen. Die Regierung wirft den Richtern übertriebene Einmischung in politische Entscheidungen vor. Kritiker sehen die Gewaltenteilung und die demokratische Ordnung in Gefahr. Seit Monaten kommt es im Land regelmäßig zu Massenprotesten gegen das Vorhaben.

Am Dienstag hatte ein palästinensischer Angreifer bei einem Anschlag in Tel Aviv mindestens sieben Menschen verletzt. Die Hamas sprach von einer "ersten Reaktion" auf einen großangelegten Militäreinsatz in Jenin, den die Armee in der Nacht zu Mittwoch beendet hat.

