Pro & Contra: Wohin steuert die EU?

Rudolf Mitlöhner, katholischer Publizist

Die bevorstehenden EU-Wahlen könnten im Rückblick eine Zäsur markieren. Vordergründig mag sich an den Mehrheitsverhältnissen nicht viel ändern. Aber in den Tiefenstrukturen ordnen sich die Dinge neu – insbesondere auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Die entscheidende Frage wird ja sein, welche Parteien sich zu welchen Formationen im EU-Parlament zusammenschließen. Am Ringen zwischen EVP und Orbáns Fidesz wird exemplarisch sichtbar, worum es geht: Was kann die proeuropäische Mitte noch integrieren – und was bleibt draußen am rechten Rand? Aber eben auch umgekehrt: Wie weit lässt sich die christdemokratische Parteienfamilie verändern? Wie viel Orbán verträgt die EVP? Diese Frage gilt, wohlgemerkt, in beide Richtungen.

Klar ist jedenfalls – ungeachtet der Bewertung einzelner Aktionen Orbáns –, dass der ungarische Premier weit über sein Land hinaus für viele bürgerliche, christ- und liberalkonservative Wähler eine Art Sprachrohr geworden ist. Er steht cum grano salis für jene Werte und Überzeugungen, die sich auch die (potenziellen) Wähler von ÖVP, CDU/ CSU und deren Schwesterparteien vielfach von den Spitzenpolitikern ihrer jeweiligen Parteien erwarten. Generell tut europäische Besinnung not – die Zeichen an der europäischen Wand, vom Brexit bis zu Erdogans islamischer Kampfrhetorik, leuchten grell. Auch das Urteil über Europa könnte dereinst lauten: gewogen und zu leicht befunden.