Prigoschin meldet sich erstmals zu Wort

Der Aufstand der russischen Söldnertruppe Wagner hat nach Ansicht ihres Chefs Jewgeni Prigoschin "schwerwiegende Sicherheitsprobleme" in Russland aufgezeigt. Prigoschin äußerte sich am Montag erstmals seit dem abgebrochenen Aufstand vom Wochenende in einer elfminütigen Audiobotschaft, in der seinen Aufenthaltsort nicht preisgab. Er betonte, er habe nicht die russische Führung stürzen wollen, sondern seine eigene Truppe retten wollen.

➤ Ein Putschversuch in 36 Stunden: Chronik eines Kurzaufstands

Diese sei durch eine Eingliederung in die reguläre russische Armee bedroht gewesen, ergänzte er.

Er berichtete weiterhin, dass der Auslöser für den "Marsch der Gerechtigkeit" der Tod von 30 Wagner-Mitarbeitern nach angeblichen Angriffen des Verteidigungsministeriums war.