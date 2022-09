Pressestimmen zum Tod von Queen Elizabeth II.

Was Zeitung zum Tod von Queen Elizabeth II. am Freitag schreiben:

"The Telegraph" (London)

"Der Einfluss, den sie in ihrem ererbten Amt als Staatsoberhaupt aus├╝bte, beruhte auf einer tief verwurzelten Zuneigung des Volkes, von der ein Politiker nur tr├Ąumen kann. Die K├Ânigin erinnerte uns an unsere Vergangenheit, an die Kontinuit├Ąt unserer nationalen Geschichte und an die Tugenden der Widerstandsf├Ąhigkeit, des Einfallsreichtums und der Toleranz, die sie geschaffen haben.

Wir sollten auch nicht vergessen, dass nicht nur das Vereinigte K├Ânigreich eine Monarchin verloren hat, sondern auch Australien, Kanada, Neuseeland und elf weitere ├╝berseeische Gebiete, die die K├Ânigin als Staatsoberhaupt behalten haben. Werden sie ohne sie dem Druck widerstehen k├Ânnen, Republiken zu werden? (...)

Das Leben der K├Ânigin war nicht ohne Wechself├Ąlle. Sie sah sich mit vielen der Schwierigkeiten konfrontiert, die alle Familien heimsuchen, mit zerr├╝tteten Beziehungen, Scheidungen und dem Ungl├╝ck von Kindern und Enkelkindern. Trotz der Erhabenheit ihrer Position war sie den entt├Ąuschenden Aspekten des Lebens genauso ausgesetzt wie wir alle. Als Nation trauern wir alle gemeinsam um sie. Das zweite Zeitalter einer K├Ânigin Elizabeth ist zu Ende. Lang lebe K├Ânig Charles III."

"Washington Post"

"Ihre Regentschaft auf Statistiken herunterzubrechen, w├╝rde ihren gr├Â├čeren Beitrag zur britischen Gesellschaft und unserem kulturellen Bewusstsein verfehlen. Stetig wie ihr allgegenw├Ąrtiges Profil auf Briefmarken und M├╝nzen verk├Ârperte die K├Ânigin die britische Selbstbeherrschung.(...) W├Ąhrend andere in der k├Âniglichen Familie sich lautstark zu ihren Privatleben und Meinungen ├Ąu├čerten - auch zu Regierungsangelegenheiten - stellte sie die Monarchie vor die Monarchin, gab der Pflicht den Vorrang vor pers├Ânlichen und famili├Ąren Interessen. (...)

Letztlich war ihre praktizierte Unparteilichkeit ein Vorteil, der es ihr erm├Âglichte, zu einem Nationalismus ohne Parteilichkeit zu inspirieren. Ihr Engagement f├╝r den Dienst am Volk war lobenswert - umso mehr f├╝r die Dauer ihrer Regentschaft und die F├╝hrung, die sie in spaltenden Zeiten anbot. Die Beliebtheit und Langlebigkeit der Queen haben als einende Kraft gewirkt, selbst nachdem der Brexit Gro├čbritanniens Bindung an Europa gel├Âst hat und sich auch die Bande gelockert haben, die die einzelnen L├Ąnder des Vereinigten K├Ânigreichs zusammenhalten. Die Monarchie - und Gro├čbritannien - k├Ânnten sich ohne die Queen dramatisch ver├Ąndern."

"El Mundo" (Madrid)

"Es ist schwierig, die historische Dimension einer so gigantischen Figur wie Elizabeth II. zu erfassen (...) Es war ihr pers├Ânliches Prestige, das die Krone st├╝tzte, als Skandale ihre eigene Familie ersch├╝tterten, insbesondere die Vorw├╝rfe des sexuellen Missbrauchs einer Minderj├Ąhrigen gegen ihren Sohn Prinz Andrew. (...)

Es ist nun die Zeit ihres geduldigen Sohnes Charles, der im Alter von 73 Jahren den Thron besteigt. Hoffen wir, dass das Beispiel seiner Mutter ihm dabei helfen wird, das Vereinigte K├Ânigreich in diesem st├╝rmischen 21. Jahrhundert mit der gleichen Gewissheit und Sicherheit zu f├╝hren. Schlie├člich ist das die Aufgabe der Monarchie in unserer Zeit: Sie soll eine institutionelle Sicherheit bieten, die vom ungewissen Auf und Ab der Geschichte unber├╝hrt bleibt."

"Magyar Nemzet" (Budapest)

"Den Lebensweg der verstorbenen K├Ânigin hat die Demut, die Arbeit und das Pflichtbewusstsein bestimmt. Denn sie war die Herrscherin der alten Welt. In ihrer Person hat die ganze Welt die Briten wirklich verehren k├Ânnen, die nie Knechte sein konnten (...). Sie hat nicht ganz in diese sehr schmutzige, von falschen und entstellten Nachrichten volle Facebook-Welt gepasst. Mit dem Tod von Elizabeth II. ist ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen dem Alten und dem Neuen verschwunden. Prinz Charles - der schon K├Ânig ist, wie merkw├╝rdig das auch klingen mag - ist schon ein Moderner, ├╝ber ihn ist in seinem bereits langen Leben schon alles gesagt worden, man hat ihn durch den Schlamm gezogen. (...) Mit Elizabeth II. ist die alte Welt gestorben. (...) Londons Br├╝cke ist eingest├╝rzt und vielleicht k├Ânnen sie sie nie wieder neu bauen."

"De Telegraaf" (Amsterdam)

"Mit dem Ableben von K├Ânigin Elizabeth II. ist ein Zeitalter zu Ende gegangen. Die Monarchin war f├╝r viele Briten ein Fels in der Brandung, ein Faktor f├╝r Stabilit├Ąt in unruhigen Zeiten. Je l├Ąnger sie auf dem Thron sa├č, desto mehr wurde sie auch weltweit zur Ikone. (...) Nun sind alle Augen auf ihren Sohn Charles gerichtet, der 73-J├Ąhrige war ein Leben lang in den Kulissen gestanden. Er muss nun in gro├če Fu├čstapfen treten."

"De Standaard" (Br├╝ssel)

"Queen Elizabeth wurde K├Ânigin, als Winston Churchill, Harry Truman und Josef Stalin die Welt regierten und ihr Land noch ein globales Imperium war, das gro├če Teile Afrikas beherrschte. Die Botschaft, mit der sie den Thron bestieg, war einfach und klar - und vielleicht gerade deshalb so anziehend. Sie sprach von ihrer lebenslangen Pflicht, dem Volk zu dienen. Die Welt hat sich seither sehr stark ver├Ąndert, aber ihre Botschaft der Pflicht schien nie altmodisch zu werden und hat Generationen von Briten verzaubert. Immer wenn die K├Ânigin einen Jahrestag zu feiern hatte, f├╝llten sich die Stra├čen Londons mit Hunderttausenden von Menschen und im ganzen Land wurden Volksfeste veranstaltet. Auch viele Nicht-Briten werden zugeben, dass sie sich regelm├Ą├čig von der Aura einer K├Ânigin mitrei├čen lie├čen, die selbst von Netflix als ein Weltstar betrachtet wurde."