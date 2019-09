Pressestimmen: Johnsons Strategie liegt "in Trümmern"

Die vielzitierte Strategie Johnsons bestand bisher darin, dass er dem Parlament eine Zwangspause verordnet und angekündigt hatte, seine Land werde - egal, auf welche Weise - die EU spätestens am 31. Oktober verlassen. "Wir sind vorbereitet, die EU am 31. Oktober zu verlassen - Deal oder No Deal", ließ er die Muskeln gegenüber der EU spielen. Deren Verhandlern will Johnson ein Streichen des sogenannten Backstops abringen.