Warum Johnson Churchills Enkel rauswirft und was ihm das bringt

Enkel seines Idols fällt Johnson in den Rücken

Noch kurz vor der Abstimmung versuchte die Regierungsspitze, mehrere Abtrünnige umzustimmen. Doch umsonst.

Dienstagvormittag gab es ein Treffen der Regierungsspitze, unter anderem mit dem früheren Finanzminister unter Theresa May, Philip Hammond und David Gauke, Justizminister unter May, in der Downing Street. Beide sind nun aus der Partei ausgeschieden.

Womöglich schmerzt ein Abgang Boris Johnson aber ganz besonders. Auch Sir Nicholas Soames war unter den Rebellen. Der Tory-Veteran ist der Enkelsohn von Sir Winston Churchill, dem ehemaligen britischen Premier. Soames sagte zum Guardian, er würde "schweren Herzens" rebellieren weil er keine Chance auf ein Abkommen bis Oktober sehe.

Churchill soll Johnsons großes Idol sein.