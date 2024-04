Wie Meloni Italiens Medien unter Druck setzt

Mit der Pressefreiheit in Italien ist es im Moment so eine Sache. Kaum eine Woche vergeht, in der die Regierung nicht versucht, etwas daran zu verbiegen. Der letzte Vorfall, der auch im Ausland für Aufsehen sorgte: der Schriftsteller Antonio Scurati, der auf dem Sender RAI 3 des öffentlichen Rundfunks RAI einen Monolog zum 25. April vortragen sollte. Der 25. April ist ein Nationalfeiertag in Italien, an dem der Befreiung vom Nazifaschismus gedacht wird. Doch Scuratis Auftritt wurde in einer Nacht- und Nebelaktion von der Verwaltungsetage der RAI gestrichen. Und das, ohne den Autor noch die Moderatorin des Programms zu benachrichtigen.