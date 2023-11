Bulgarischer Premier: "Wir verdienen den Schengen-Beitritt"

Österreich blockiert, gemeinsam mit den Niederlanden, weiterhin den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengen-Raum. Nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders in Amsterdam, schaut es nicht so aus, als ob bald Bewegung in die Debatte käme. In der ZiB2 zeigte sich der bulgarische Ministerpräsident Nikolaj Denkow trotzdem optimistisch.

"Ich rechne mit einer Entscheidung im Dezember", so der Regierungschef mit Blick auf das EU-Rats-Gipfeltreffen am 14./15. Dezember in Brüssel. "Wir verdienen diese Entscheidung."

"Wenn man sich Argumente ansieht, gibt es kein stichhaltiges Argument, warum Bulgarien und Rumänien nicht teilnehmen dürfen."

Argumente statt Drohgebärden

Sofia habe in den vergangenen Monaten die Grenzkontrollen verstärkt, Verfahren für Asylwerber nach europäischen Standards modernisiert und Fortschritte in der Justizreform erreicht. Letzteres hatten die Niederlange gefordert, während Österreich argumentiert hatte, dass illegale Migration über Bulgarien in die EU laufe.