Österreich bekräftigt Schengen-Veto zu Bulgarien und Rumänien

Österreich hält unverändert an seiner Blockadehaltung zur Erweiterung des Schengen-Raumes fest. „Österreich hat hier eine klare Position: Eine Schengen-Erweiterung kann derzeit nicht stattfinden“, sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bulgariens Ministerpräsident Nikolaj Denkow in Wien. Die Sicherheitslage lasse einen solchen Schritt nicht zu. „Wir haben derzeit die Situation, dass immer mehr Staaten beginnen, bilaterale Grenzkontrollen einzuführen“, sagte der

konservative Politiker.

Nehammer verwies darauf, dass Österreich im Vorjahr 112.000 Asylanträge verzeichnet habe, wobei 75 Prozent der Personen nicht registriert gewesen seien. „Das Schengen-System ist heute kaputt und muss repariert werden.“ Es brauche einen besseren EU-Außengrenzschutz, schnellere Verfahren und Rückführungsabkommen.