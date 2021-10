Prag: Schwerkranker Drahtzieher im Machtspiel mit vielen Unbekannten

Leblos sei er im Rollstuhl gehangen, als sie ihn vor Schloss Lany – dem Sommersitz tschechischer Präsidenten – in den Rettungswagen schoben: Die Gerüchtebörse in Prag vibriert vor Aufregung, seit Präsident Milos Zeman am Sonntag in die Intensivstation des Prager Militärkrankenhauses eingeliefert worden ist. Hängt doch am 77-jährigen Staatschef die Regierungsbildung nach den Parlamentswahlen vom Wochenende. Zeman muss dazu den Auftrag erteilen, es sei denn, er ist amtsunfähig. Dann übernimmt der Präsident des Parlaments.