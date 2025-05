Rumänien-Wahl: Der Pragmatiker überflügelte den Polterer

All diesen Akteuren sei es nicht gelungen, die rumänische Demokratie auszuhebeln, so Schmitt – trotz Desinformationskampagnen und „enormem Druck“ von innen wie außen. Dies sei ein Zeichen dafür, wie sehr sich Rumänien seit dem Fall des Kommunismus vor 35 Jahren verändert habe.

"Das Land ist gespalten"

Nichtsdestotrotz stehe Dan jetzt vor einer schwierigen Herausforderung: „Das Land ist gespalten in einen ländlichen, kleinstädtischen, europaskeptischen Raum und in einen städtischen, proeuropäischen. Das zu überwinden, wird nicht einfach.“

Ob es gelingen wird, hängt Schmitt zufolge davon ab, wie Dan künftig kommunizieren und welche Gesten er zum Ausdruck bringen werde. Eine erste solche sei schon gewesen, dass er seine Stimme am Sonntag nicht in Bukarest, sondern in seiner Heimatstadt Făgăraș abgegeben habe.

Ein wichtiger und nicht allzu teurer Ansatz, um das Land wieder zu vereinen, liege zudem in der Bildung: „Es gibt viele funktionale Analphabeten, die politische Bildung ist gering ausgeprägt.“ Die Rechtsextremen hätten auch deshalb punkten können, weil sie Unwahrheiten über die rumänische Geschichte manipulativ verbreitet hätten.