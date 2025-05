Wahlduell in Rumänien: "Das ist eine Wahl zwischen Ost und West“

Wird er es oder wird er es nicht? Nicht nur in Rumänien, sondern auch in anderen EU-Staaten und wohl besonders in Brüssel blickt man diesen Sonntag gespannt auf die Geschehnisse in Bukarest. Dann entscheidet sich, ob der ultrarechte Nationalist George Simion nach der Stichwahl tatsächlich Präsident wird.

Europapolitisch gesehen dürfte sich das Land an der Südostflanke der Gemeinschaft unter Simion von einem stabilen Partner zu einem blockierenden Sorgenkind à la Viktor Orbán entwickeln. Dazu kommt, dass er seit langer Zeit Fantasien eines „Großrumäniens” inklusive der Republik Moldau hegt und der Ukraine die Militärhilfen streichen will. In der ersten Runde erreichte Simion 40 Prozent.