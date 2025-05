Wahlen in Rumänien: "Südostflanke der EU könnte zusammenbrechen"

All das führt zu Frustration. Die Rechtsextremen wissen diese zu adressieren – mit einer Sprache, die die Menschen noch aus dem Nationalkommunismus kennen. Der Wahlkampfslogan von Simion ist ein einziges Wort: „Respekt“. Das ergibt eine gefährliche Verbindung. Es erklärt, warum die Hälfte aller wählenden Rumänen in Österreich für Georgescu gestimmt haben.

Dazu kommen österreichische Firmen, die in Rumänien mithilfe korrupter Behörden in Naturschutzgebieten abholzen. Und als die österreichische Regierung aus innenpolitischem Kalkül heraus dann auch noch den rumänischen Schengen-Beitritt über lange Zeit blockiert hat, hat das für diese massive politische Verschiebung in Rumänien definitiv eine Rolle gespielt.

Ja, Österreich hat sogar einen speziellen Beitrag zu dieser Entfremdung geleistet. Hierzulande arbeiten viele Rumänen, etwa in der Pflege. Unsere Politiker halten es in der Regel aber nicht für notwendig, sich positiv über sie zu äußern. Das merken diese Menschen.

Auch in Österreich?

Es gibt kein EU-Land, aus dem mehr Menschen ausgewandert sind als aus Rumänien. Das ist ein großes Problem, das Wut auslöst. Dabei geht es aber nicht nur um die wirtschaftliche Situation. Sondern auch um Identität: Viele Menschen, gerade die Auslandsrumänen, fühlen sich nicht ausreichend anerkannt – von Brüssel, aber auch von den jeweiligen westeuropäischen Ländern, in denen sie arbeiten und/oder leben. Sie haben, auch durch eine gewisse Gleichgültigkeit führender Politiker, den Eindruck, wie Europäer zweiter Klasse behandelt zu werden.

Es ist davon auszugehen, dass Moskau Georgescu signalisiert hat, sich zurückzuziehen. Die Ultrarechte steht jetzt mehrheitlich hinter George Simion, weshalb wohl viele Georgescu-Wähler zu ihm überlaufen werden und er voraussichtlich am Sonntag auf dem ersten Platz landen wird. Umfragen gehen von 30 Prozent aus. Die große Frage ist, ob sein Wählerpotenzial damit erschöpft ist oder er in der zweiten Runde eine Mehrheit hinter sich bringen kann.

Dem Ultrarechten George Simion werden im ersten Wahldurchgang um die 30 Prozent zugesagt. Der Kandidat der Regierungskoalition Crin Antonescu könnte 24 Prozent erreichen, der Bukarester Bürgermeister Nicușor Dan 22. Ex-Premier Victor Ponta kommt in den Umfragen auf 10 Prozent, die Konservative Elena Lasconi – sie landete beim letzten Mal auf dem zweiten Platz – auf 7.

Simion hat sich zwar nicht wie Georgescu offen für den Faschismus und den Kreml ausgesprochen, doch auch er verfolgt prorussische Agenden. Er hat ein Einreiseverbot in Moldau und der Ukraine. Die Ukraine-Hilfen, bei denen Rumänien überaus wichtig ist, will er einstellen. Wird er Präsident, könnte zusammen mit der Slowakei und Ungarn – direkt neben Österreich – ein offen anti-europäischer Länderblock entstehen. Die Südostflanke der EU würde quasi zusammenbrechen und die Region mit Hinblick auf die Bedrohung durch Russland zu einer Zone der Unsicherheit werden. Deshalb ist diese Wahl so unglaublich wichtig.

Mit wem, glauben Sie, könnte Simion es in der Stichwahl zu tun haben?

Das ist aktuell sehr schwer zu sagen. Der bürgerlich-liberale Bukarester Bürgermeister, Nicușor Dan, hat in den Umfragen lange gut abgeschnitten. Das proeuropäische Lager ist aber gespalten. Und Dan kommt zwar bei gebildeten Städtern gut an, wird sich aber schwertun, im ländlichen Raum groß zu mobilisieren.

Regierungskandidat Crin Antonescu ist formal proeuropäisch. Sein Lager will aber keine echten Systemveränderungen und ist zutiefst korrupt. Überraschend, aber am katastrophalsten, wäre es, wenn Ex-Premier Victor Ponta den Einzug schafft, dann wären zwei Anti-Europäer und prorussische Kandidaten in der Auswahl.

Simion und ganz besonders Ponta geben sich als Fans von Donald Trump. Dessen Vize J.D. Vance hat schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz für Irritation gesorgt, indem er die Wahl-Annullierung in Rumänien kritisiert hat. Und diese Woche, so kurz vor der Wahl, hat zudem noch Trumps Sohn Donald Jr. Bukarest besucht. Inwiefern mischen die USA bei diesen Wahlen mit, und warum?

Trump und seine Akteure haben die EU zu ihrem Gegner erklärt. Sie haben wie Russland erkannt, dass von den größeren Mitgliedsstaaten der Union keines so verletzlich wie Rumänien ist. Deshalb greifen die USA dort ein, um die EU zu schwächen.