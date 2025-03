"Der erste russische Angriff auf die NATO könnte Rumänien treffen"

Sie durchbrachen Absperrungen, bewarfen Polizisten mit Steinen, zündeten Café-Möbel an: Anhänger des prorussischen Rechtsextremen Călin Georgescu randalierten am Sonntag in Bukarest gewaltsam. Zuvor hatte die Wahlkommission entschieden: Georgescu darf nicht zur Präsidentenwahl im Mai antreten.

Der Politiker war beim Urnengang im Herbst völlig unerwartet auf dem ersten Platz gelandet, aufgrund von Unregelmäßigkeiten und des Vorwurfs ausländischen Einflusses wurde der Durchgang vom Verfassungsgericht annulliert.