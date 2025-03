Massenproteste in Serbien: "Vučićs Machtpyramide bröckelt"

Seit vier Monaten nun gedenken sie jener 15 Menschen, die im November beim Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad ums Leben gekommen sind. Sie fordern Gerechtigkeit für diese Toten, eine Aufklärung über die Hintergründe der folgenreichen und sehr wahrscheinlich korrupten Bahnhofsrenovierung, dass die staatlichen Institutionen ihre Arbeit machen. Vorgänge, die nach über einem Jahrzehnt an autoritärer Politik des nationalistischen Machthabers Aleksandar Vučić alles andere als die Norm sind.

Das ist auch insofern beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Proteste zwar nach wie vor von Studierenden angeführt werden, jedoch mittlerweile Menschen aus verschiedensten Bevölkerungsgruppen und mit verschiedensten Einstellungen umfassen. Etwa Kreml-Kritiker genauso wie Putin-Fans. Was sie eint, ist die Meinung, dass es nicht mehr so weitergehen kann wie bisher.

Vučić verliert an Rückhalt

Die enorme Größe der Bewegung, von ungefähr 300.000 Teilnehmern am Samstag ist die Rede, spiegelt sich auch in den Umfragen wider: „Etwa 60 Prozent in der Bevölkerung unterstützen die Proteste. Und: Es gibt im Moment erstmals mehr Unterstützung für die Opposition als für die Regierungspartei und ihre Verbündeten. Vučić sieht das. Und die Verbündeten auch“, sagt der Politologe.

Vučićs Machtpyramide wackle. Seine eigene Partei, die Serbische Fortschrittspartei SNS, stehe zwar voll hinter ihm, weil sie wisse, dass sie ohne ihn nichts sei. Andere Parteien, die Sozialisten etwa, die seit Beginn der Vučić-Ära ein wichtiger Partner für die SNS sind, könnten aber abspringen.

Auch das für Vučić seit jeher wichtige Machtinstrument der Medienkontrolle könnte ihm nach und nach entgleiten. „Das Staatsfernsehen hat in den vergangenen Wochen ab und zu sogar korrekt über die Proteste berichtet. Offenbar gibt es Journalisten, die hier versuchen, sich durchzusetzen. Auch bei anderen Medien könnte sich da was tun."

Womöglich schwenken demnach also einige Akteure um, wenn sie das Gefühl haben, dass die Macht des Regimes schwindet. "So weit ist es jetzt aber noch nicht."

Schallwaffen-Einsatz wahrscheinlich

Noch harrt Vučić aus, greift die Protestierenden verbal sowie mit Schlägertrupps an – und am Wochenende wahrscheinlich auch mit einer noch nie zuvor eingesetzten und eigentlich verbotenen Waffe: einer Schallkanone. Videos zeigen, wie eine Menschenmenge durch etwas Unsichtbares geteilt wird. Teilnehmer berichteten später von einem lauten Geräusch und einer starken Druckwelle, Dutzende mussten Berichten zufolge ins Krankenhaus.