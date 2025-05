Rumänien-Wahl: Der größte Feind ist „das System“

Zwei Männer in Anzug und Krawatte, einer vor hellem und einer vor dunklem Hintergrund. Ein gleichgültiger Blick ins Leere und ein etwas verkniffener Gesichtsausdruck. Es sind die immer gleichen beiden kleinen Plakate, die vor der Präsidentenwahl am heutigen Sonntag in rumänischen Ortschaften hängen. Und auch die nur vereinzelt. Sehr viel mehr ist nicht erlaubt, Geschenke etwa – in der Vergangenheit gab es Probleme mit Stimmenkäufen, Bestechung, Geldwäsche.

So ist in den Stadtbildern des Landes von der international mit Spannung erwarteten „Schicksalsentscheidung“ zwischen dem nationalistisch-populistischen Ultrarechten George Simion und dem bürgerlich-liberalen Proeuropäer Nicușor Dan wenige Tage davor nicht allzu viel zu spüren. Dafür muss man ins Fernsehen schauen. Oder in soziale Netzwerke, wo Simion mit seinen aggressiven Videos die Nase gegenüber dem ruhigen Mathematiker Dan deutlich vorne hat. Oder mit den Menschen reden.

Dan hat Bukarest sicher

Da sind etwa die Studentinnen Miruna und Brigitte, beide 21, die – auch das ist noch erlaubt – am Bukarester Bahnhof für Dan Flyer verteilen. Warum? „Wir wollen in der EU bleiben und weiterhin eine okzidentale Richtung verfolgen“, sagt Miruna. Dies sei die wahrscheinlich wichtigste Wahl seit dem Fall des Kommunismus. „Ein Präsident Simion würde uns mit seinen extremen Ansätzen in Europa schlecht dastehen lassen“, fügt Brigitte hinzu. Die beiden sehen Simion als Bedrohung – für Frauen, Grundrechte, Wirtschaft. „Die Vorstellung, dass er gewinnt, macht uns riesige Angst.“