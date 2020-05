Präsident Chávez ist tot

Jedes Mal, wenn sich Hugo Chávez zur Behandlung nach Kuba begeben hatte, waren sie da: die Schlangen in den Supermärkten, in denen sich die Leute mit Vorräten eindeckten. Denn wie sollte Venezuela nach Chávez aussehen? Aufstände, Straßenschlachten, Plünderungen? Unvorhersehbar.

Nun hat Hugo Chávez den Kampf gegen den Krebs endgültig verloren. Am 5. März um 16:25 verstarb der Staatspräsident im Alter von 58 Jahren. Dies teilte am Dienstag sein Stellvertreter Nicolas Maduro mit. Der Vize-Präsident bezeichnete den Tod des Politikers als "die tragischste und bedrückendste Information die wir unserem Volk mitteilen können". Tagsüber machte Venezuela noch die "Feinde des Staates" für die Erkrankung des Präsidenten verantwortlich. Maduro wird nun vorübergehend die Amtsgeschäfte übernehmen - in 30 Tagen sollen Neuwahlen stattfinden, heißt es von Regierungsseite.

Indes kündigten Venezuela, Argentinien und der sozialistische "Bruderstaat" Kuba eine dreitägige Staatstrauer an. Argentiniens Präsidentin Christina Kirchner reiste ebenso nach Venzuela wie ihr uruguayanischer Kollege Jose Mujica und Ecuadors Rafael Correa, auch Boliviens Staatschef Evo Morales wird in den nächsten Stunden erwartet. "Der Tod Hugos ist ein Verlust für das gesamte große Vaterland. Ein Revolutionär ist von uns gegangen", so Correa. Präsident Chavez hat die Herausforderungen und Sehnsüchte derjenigen Venezolaner angesprochen, die am verwundbarsten sind", strich UN-Generalsekretär Ban Ki-moon Chavez' Einsatz gegen die Armut hervor (mehr zu den Reaktionen hier).

Venezuela trauert um Chávez