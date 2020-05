Ein Venezuela ohne Chávez?

Sogar sein Twitter-Account schweigt. Seit fast zwei Monaten hat Venezuelas Staatschef den sonst so beliebten Kurznachrichtendienst nicht mehr benützt. Nach der Bestimmung eines Nachfolgers und einer erneuten Operation in Kuba ist das ein weiteres Indiz für Hugo Chávez' schlechter werdenden Gesundheitszustand. Auch im Fernsehen zeigt sich Chávez dieser Tage kaum.

Dabei soll der krebskranke Präsident nach seiner Wiederwahl im Oktober am 10. Jänner angelobt werden und damit seine mittlerweile vierte Amtszeit antreten. Derzeit weilt er weiterhin in einem Krankenhaus auf Kuba. Ob er rechtzeitig zurückkehrt, ist ungewiss. Zeigt er sich nicht persönlich zur Angelobung in zwei Wochen, müssten innerhalb von dreißig Tagen Neuwahlen stattfinden. Das hat Chávez selbst in der Verfassung von 1999 festgelegt.