USA: Biden bringt erste Transperson als Ministerin durch

Mit Deb Haaland (60) wurde die erste indigene Frau aus dem Volk der Pueblo of Laguna zur Umweltministerin. Und mit der ersten offen als Transgender lebenden Amerikanerin hat der amtierende Präsident eine weitere historische Premiere geliefert. Die 63-jährige Kinderärztin Levine war bis Jänner Gesundheitsministerin im Bundesstaat Pennsylvania und Professorin für Kinderheilkunde und Psychiatrie am Penn State College of Medicine.

Bei ihrer Nominierung im Januar hatte Joe Biden passende Worte gefunden. Rachel Levine sei eine „historische und bestens qualifizierte Wahl“ und bringe „die Führungsstärke und entscheidende Fachkompetenz mit, die wir brauchen, um die Bevölkerung durch diese Pandemie zu bringen,“ erklärte Biden.

Kurz nach der Nominierung hatte Biden zudem per Executive Order den Transgenderbann für das US-Militär aufgehoben.