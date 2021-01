Portugals EU-Präsidentschaft kommt an Corona nicht vorbei

Die umfangreiche Gesetzgebung für den Green Deal. Die Vorgabe lautet dabei: Um 55 Prozent muss der -Ausstoß bis 2030 gesenkt und der Weg dahin in konkreten Rechtsakten verpackt werden. In seiner sechsmonatigen Präsidentschaft wird Portugal dabei allerdings nur die allerersten Schritte einleiten können.

Zu den heiklen Dossiers der portugiesischen Ratspräsidentschaft gehört auch die Asyl- und Migrationspolitik der EU. Denn noch immer ist die Frage der Verteilung von Schutzbedürftigen in Europa völlig ungelöst.

Auch die EU-Erweiterung tritt auf der Stelle: Bulgarien blockiert die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien, die Niederlande verwehrten Albanien den Start der Verhandlungen.

Aber über allem lasten Corona und die verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Nicht zuletzt wegen des erwarteten Anstiegs der Arbeitslosigkeit in ganz Europa will Portugal die europäische Sozialpolitik stärken. So es die Corona-Lage erlaubt, soll im Mai in Porto ein EU-Sozialgipfel stattfinden. Aber auch ohne die Pandemie wären sie die Schwerpunktthemen der sozialdemokratischen Regierung in Lissabon gewesen: Ein sozialeres Europa, Beschäftigungsinitiativen, Armutsbekämpfung und Investitionen in den europäischen Gesundheitsschutz.

