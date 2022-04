Pornos und „Basic Instinct“ im Londoner Parlament

Für den konservativen Premier Boris Johnson bedeutet das wieder einmal Ärger, auch wenn diesmal nicht wegen des Skandals um Lockdown-Partys im Regierungssitz.

Eine Enthüllung Mitte der Woche sorgt für Aufregung. Im Parlament in London mit Handys zu hantieren, um am Laufenden zu bleiben, gehört für Politiker zum Alltag. Aber ein vorerst ungenannter Abgeordneter von Johnsons Tory-Partei soll im Unterhaus-Sitzungssaal laut einer Kollegin und Sitznachbarin sein Mobiltelefon ganz anders eingesetzt haben: zum Ansehen von Porno-Material.

Porno-Parlamentarier

Auch ein anderes Mal wurde er laut Medien mit Porno am Handy ertappt. Die Partei nennt das „völlig inakzeptabel“ und untersucht die Affäre. Auch Johnson will sich keine Blöße geben und betont, solches Benehmen sei ein Entlassungsgrund. Schlagzeilen reichen von unverhüllter Kritik wie „Tory Porno-Schande“ bis zum zweideutigen „Porno-Parlamentarier bloßgestellt“.

Schon vor dem Vorfall tobte eine Debatte über Sexismus und Frauenfeindlichkeit in der britischen Politik. Am Wochenende kam heraus, dass ein nach dem #MeToo-Skandal etabliertes Gremium 70 Beschwerden wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung durch 56 namentlich nicht genannte Mandatare erhalten hat, darunter drei Regierungsmitglieder. In einem Fall soll es um strafrechtlich relevante Handlungen gehen. Das Unterhaus plant eine Überprüfung der Arbeitskultur.