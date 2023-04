Polnischer Präsident Duda am Freitag zu Besuch in Wien

Im Oktober 2021 war Van der Bellen in Warschau von seinem polnischen Amtskollegen empfangen worden. Der Bundespräsident hatte Duda damals auch nach Wien eingeladen. "Willkommen in Wien, willkommen in Österreich, bei nächster Gelegenheit", sagte Van der Bellen, dessen damalige Visite der erste bilaterale Besuch eines Bundespräsidenten in Polen seit 2009 war.