Politologe warnt vor Jahrzehnten der Instabilität in Europa

Die große Einigkeit in Europa gegen Russland nach dem Kriegsausbruch sei überraschend gewesen, sagt EU-Experte Stefan Lehner am Donnerstag in der ZIB2. Man könne sich jedoch nicht darauf verlassen, dass diese immer so bestehen bleibe: Gerade in der Frage der Energiesanktionen sei die Spaltung "enorm": "Während wir hier reden, fliegen fast die Fetzen im Ratsgebäude, glaube ich", so Lehner mit Verweis auf die drei Gipfel, die heute in Brüssel stattfanden: "Die Gegensätze sind schon sehr groß".

Putins "Spaltpilz"

Alle seien sich einig, dass die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen abgebaut werden müsse. Manche Länder wie Deutschland, Österreich oder Ungarn seien der Meinung, dass das nur mittelfristig möglich sei. Sie seien nicht bereit, dies sofort in einem Schritt zu vollziehen, da sie Angst um ihre Industrie und vor einer Rezession hätten.