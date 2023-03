Politischer Skandal um Suizid eines 15-Jährigen in Polen

Am Dienstag hielt das Warschauer Parlament, die Sejm, eine Schweigeminute für den toten Jungen ab. Der Fall sorgte für einen breiten Aufschrei in der politischen Landschaft Polens. Während die PiS alle Verantwortung von sich weist, meinte der EU-Abgeordnete und PO-Mandatar Radosław Sikorski, der Fall mache deutlich, wie sehr die Behörden mit PiS-nahen Medien zusammenarbeiten würden.

So hieß es in anderen polnischen Medien wörtlich: "Die PO trägt Schuld am Tod des Kindes". Solche Taktiken würden Sikorski zufolge "geplant und regelmäßig dazu eingesetzt, politische Mitbewerber zu zerstören". Auch Donald Tusk, Parteichef der PO sowie ehemaliger Premierminister und Präsident des Europäischen Rates, klagte die Regierung auf Twitter an: "Wir werden die PiS für jede Schurkerei, für alle menschlichen Schäden und Tragödien, die sie an der Macht verursacht hat, zur Rechenschaft ziehen. Das verspreche ich."