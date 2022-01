Polens Strafe beträgt schon 130 Millionen – und steigt weiter

Für die EU-Kommission aber ist jetzt Schluss mit lustig: Abermals wurde Warschau per Brief angemahnt, seine Strafen zu begleichen. Gegen Ende des Monats aber dürfte es dann so weit sein, dass die Kommission erstmals in der Geschichte der EU an einen Staat Fördermittel nicht auszahlt, die ihm eigentlich zustehen. Oder anders herum: Die Strafgelder werden von den Fördergeldern abgezogen.

"Das ist unvermeidlich", unterstrich am Donnerstag der Chef-Sprecher der Kommission Eric Mamer: "Wenn der EuGH eine Strafe ausgesprochen hat, wird sie auf die eine oder andere Art ins EU-Budget eingezahlt."

Polen wird diese Maßnahme schmerzen – auch wenn es der größte Nettoempfänger der EU ist. Jährlich überweist Brüssel rund 12 Milliarden Euro netto an die Regierung in Warschau. Ihr droht aber noch Heftigeres – solange Polen nicht beweisen kann, dass die Unabhängigkeit seiner Justiz wieder hergestellt ist. Den dann würde Brüssel auch die 36 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds für Polen nicht frei geben.