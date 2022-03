Polens Premier: Doch keine MiG-29-Jets für die Ukraine

Beim Thema MiG-29-Jets für die Ukraine herrscht weiter Uneinigkeit. Erst lehnte Polen eine Bereitstellung der Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart, für die auch ukrainische Piloten ausgebildet sind, rigoros ab. Dann erfolgte das Angebot, die Maschinen den USA zu überlassen, um sie mit einem Zwischenstopp auf dem Stützpunkt Ramstein in Deutschland in die Ukraine zu bringen.

Die Entscheidung über die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine liegt in der Hand der NATO“, sagte gestern Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki nach einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer in Wien.