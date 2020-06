Polen wählt Duda: Am Land haben die Liberalen keine Chance

Rafal Trzaskowski, der 48-jährige liberal-konservative Oberbürgermeister von Warschau, musste am Freitag den Endspurt im Wahlkampf um das Amt des Staatspräsidenten absagen. Ein Lastwagen war in Warschau von einer Brücke gestürzt.

Zuvor hatte er auf dem Flughafen der Kleinstadt Nowy Dwor Mazowiecki um Wählerstimmen geworben. Er klagte über die mangelnde Kooperation der Regierung mit den Kommunen. Er versprach Abhilfe und einen „wirklichen Wandel“. Der national-konservativen Regierungspartei PiS, „Recht und Gerechtigkeit“, will er „auf die Finger schauen“ und das Land wieder „vereinen“.

Am Sonntag hat Rafal Trzaskowski trotzdem keine echte Chance gegen Amtsinhaber Andrzej Duda. Aber immerhin sollte er in die Stichwahl kommen, die dann in zwei Wochen stattfindet.