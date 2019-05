Polen: Regierungskritiker erleben mehr Härte

Nach Angaben der Vereinigung „ Reporter ohne Grenzen“ seien dies „autoritäre Methoden“, um die Zeitung einzuschüchtern.

Die Regierungspartei sitzt auf den ersten Blick fest im Sattel – nach Umfragen liegt sie konstant bei knapp vierzig Prozent, die liberaleren Oppositionsparteien können ihr auch im Verbund nichts anhaben. Allerdings schien die PiS der Auftritt des ehemaligen Premiers und derzeitigen Vorsitzenden des Europäischen Rats, Donald Tusk, in der vergangenen Woche in der Warschauer Universität nervös gemacht zu haben. Im Staatssender TVP wurde ein Hitler-Vergleich bemüht. Tusk wird am vierten Juni in Danzig zu 30. Jubiläum der ersten halbwegs freien Wahlen im Ostblock sprechen. Dabei könnte der 62-jährige konkretes zu den vielen Gerüchten verkünden, er würde wieder aktiv in die polnische Politik einsteigen: im Herbst steigen die Parlamentswahlen, im kommenden Frühjahr die Präsidentschaftswahlen.