Polens Premier: Nord-Stream-Befürworter sollen schweigen

Wenige Tage nach Bekanntwerden eines Haftbefehls gegen einen Ukrainer im Fall der Pipeline-Sabotage in der Ostsee hat sich der polnische Regierungschef Donald Tusk scharf in Richtung der Nord-Stream-Befürworter geäußert.

"An alle Initiatoren und Schirmherren von Nord Stream 1 und 2: Das einzige, was ihr jetzt tun solltet, ist euch entschuldigen und still sein", schrieb Tusk auf der Online-Plattform X.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die deutsche Bundesstaatsanwaltschaft der polnischen Justiz einen Europäischen Haftbefehl zur Festnahme eines Ukrainers übermittelt hatte, der sich zuletzt in Polen aufgehalten hatte. Der Verdächtige hatte sich aber bereits in seiner Heimat abgesetzt. Deshalb kam in Deutschland die Frage auf, ob die polnischen Behörden ausreichend bei der Aufklärung des Sabotageaktes kooperierten.