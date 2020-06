Podemos: "Wir wollen an die Macht"

Errejon

Podemos

Spanien

Entsprechend selbstbewusst tritt man in der Öffentlichkeit auf, so auch Inigo, einer der Gründer und der Wahlkampfleiter von. Der KURIER traf ihn am Rande eines Vortrags an derUni Wien. Für den 31-jährigen Politologen gibt es keinen Zweifel, wo man am Ende dieses "entscheidenden Jahres für" stehen will und wird: "Wir wollen nicht kritisieren, nicht irgendeine linke Stimme in der Politik sein. Wir wollen an die Macht. Nur dann können wir unsere Pläne umsetzen."

Wirklich konkret, das zeigt sich auch bei Errejons Auftritt in Wien, sind diese Pläne nur sehr teilweise. Etwa, was Spaniens überbordende Staatsschulden – inzwischen 100 Prozent des BIP – und deren Rückzahlung betrifft: "Wir waren ein braver Schüler der EU-Troika, haben gespart und gezahlt. Was hat es uns gebracht? Schulden, die einfach nicht mehr bezahlbar sind."

Anders als Griechenlands linke Syriza peilt Podemos vorerst keinen radikalen Schuldenschnitt an. Man verlangt einfach sanftere Zahlungsmodalitäten, mehr Zeit und kleinere Raten, "eine Politik, die Spaniens Wirtschaft nicht abwürgt, sondern wirklich wachsen lässt."

Bei der Steuerpolitik hat man zumindest die Gegner klar im Visier: Spaniens Großkonzerne, prangert Errejon an, seien für 70 Prozent der Steuerhinterziehung verantwortlich, indem sie ihre Gewinne ins Ausland verschöben: "Allein, wenn wir diese Steuerlücken schließen, hat Spanien das Geld, um der heutigen sozialen Katastrophe entgegenzutreten."