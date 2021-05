Plagiatsverdacht: Deutsche Ministerin Giffey in guter Gesellschaft

Wegen Plagiaten zurückzutreten, hat in Deutschland Tradition. 2011 traf es Verteidigungsminister Guttenberg, der heute als Lobbyist in den USA lebt. 2013 musste Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) gehen, sie hatte in ihrer Dissertation in großem Stil plagiiert. Sie war nach ihrem Rücktritt Botschafterin beim Heiligen Stuhl in Rom.

Mit einem blauen Auge kam die damalige Verteidigungsministerin und heutige EU-Kommissionschefin davon: Die Medizinische Hochschule Hannover stellte in Ursula von der Leyens Doktorarbeit 2015 zwar Plagiate fest, sah aber keine Täuschungsabsicht.

Österreich und Slowakei

Auch in anderen Ländern nehmen es Doktoranden beim Zitieren nicht so genau: Der slowakische Premier Premier Igor Matovic gestand seine Schuld im Vorjahr zwar ein, verweigerte aber den Rücktritt. Und in Österreich stolperte Arbeitsministerin Aschbacher (ÖVP) über Plagiate und massive Mängel in ihrer Doktorarbeit.